Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 433 atenciones relacionadas con enfermedades cardíacas en lo que va del año 2026, según los registros institucionales sobre padecimientos.

Estas atenciones representan una de las principales causas de utilización de pólizas de gastos médicos, solo superadas por el cáncer entre los padecimientos cubiertos.

Durante el 2025, la cifra de atenciones alcanzó las 549 y se contabilizaron 388 asegurados, lo que evidencia la relevancia de estas enfermedades en la demanda de servicios.

“Por eso, es muy importante hacer un llamado a la prevención. Esto implica adoptar estilos de vida saludables, como realizar al menos 30 minutos de actividad física diariamente, mantener un equilibrio en nuestra salud mental y llevar una dieta balanceada”, sostuvo Ana Paola Santamaría, representante de Prevención y Promoción del INS.