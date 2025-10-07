El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó una nueva solicitud ante la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de iniciar un procedimiento sancionatorio por presunta beligerancia política.

La Asamblea deberá decidir nuevamente si autoriza el levantamiento de la inmunidad del mandatario. Esto permitiría avanzar con el proceso por el supuesto incumplimiento de normas constitucionales y civiles que prohíben a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o electorales, así como utilizar fondos públicos para hacer campaña.

Antecedentes del caso

Con 34 votos a favor y 21 en contra, el pasado 22 de septiembre el Congreso rechazó levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

La Fiscalía General de la República acusó al mandatario por presunto delito de concusión, que implica el desvío de fondos o bienes públicos en beneficio de terceros.