Escrito por: Eduardo Troconis.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció este miércoles el inicio de la venta general de entradas para el partido eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua, que se disputará el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. Esto tras una preventa bastante movida, según aseguró la misma federación.

¿Cuántas entradas se vendieron ya?

A menos de 3 semanas del choque entre ticos y nicaragüenses, más de 10.600 entradas ya están colocadas para este juego, un dato relevante para aquellos que quieran asegurar su lugar en el Estadio Nacional.

Los precios

Este es el valor de cada entrada disponible para el partido, organizadas por sector también:

Todas las entradas se pueden conseguir en specialticket.net.