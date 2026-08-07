Inició el proceso de remodelación del Parque Central en San José

El Parque Central de San José, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la capital, inició esta semana un proceso de remodelación con una inversión de 619 millones de colones que transformará su infraestructura y servicios.

Entre las mejoras proyectadas destacan la ampliación de áreas verdes con sistema de riego, la instalación de mayor iluminación para fomentar la visitación nocturna, y la habilitación de una cafetería en el sótano del kiosco, además de nuevos espacios de sombra para los visitantes.

La intervención busca revitalizar este punto neurálgico de la ciudad por donde transitan muchos ciudadanos.