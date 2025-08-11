Iniciar el día con energía es crucial para afrontar las tareas con vitalidad, y Carlos Sirias, coach en nutrición moderna, destaca que preparaciones como la leche dorada o el maca-cacao latte aportan nutrientes esenciales.

Según Sirias, estas bebidas no solo equilibran el sistema hormonal, sino que también fortalecen el enfoque mental gracias a ingredientes como la cúrcuma y el coco.

Además, su fórmula de smoothie rosado combate el estrés oxidativo mientras nutre la piel con proteínas y omegas, ofreciendo un desayuno completo y funcional.