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Una iniciativa busca que los niños aprendan a convivir con más empatía, respeto y solidaridad por medio de giras a centros educativos.
Este tipo de actividades busca fortalecer los valores en los estudiantes desde edades tempranas.
“Debemos recuperar ese sentimiento que hace que los seres humanos podamos ser más respetuosos, tolerantes y solidarios; ese sentimiento que nos permite unirnos a pesar de nuestras diferencias y reconocer que somos diferentes, pero, al mismo tiempo, iguales en muchos aspectos”, sostuvo Gloria Bejarano, exprimera dama de la República.
La propuesta se desarrolla en distintos centros educativos con el objetivo de promover una convivencia más armoniosa entre los menores.