Un proyecto de ley presentado por el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, propone eliminar el beneficio del brazalete electrónico para quienes cometan delitos utilizando cualquier tipo de arma, en un contexto donde el país se acerca a los 600 homicidios en lo que va del año y el 81% de los asesinatos en 2024 fueron cometidos con armas de fuego.

Esta iniciativa busca endurecer las medidas contra la violencia armada, la cual ha registrado más de 3000 denuncias por robos de automotores ante el OIJ.

La propuesta refleja la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la efectividad de las penas actuales.