Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un total de 67.000 estudiantes iniciaron las pruebas nacionales estandarizadas en las escuelas del país, evaluaciones que representan el 40 % de la nota final de los alumnos de sexto grado.

Los estudiantes comenzaron este lunes con la prueba de estudios sociales, compuesta por 60 preguntas que se responden en 3 horas, y el calendario continuará con matemáticas el martes, español el jueves y ciencias el viernes.

En la Escuela Juan Rafael Mora Porras, en el centro de San José, 143 estudiantes de 10 secciones enfrentaron los exámenes, mientras a finales de mes también realizarán las pruebas los estudiantes de undécimo año de colegios académicos.