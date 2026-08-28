La preventa de entradas para el partido entre Costa Rica y Curazao por la Liga de Naciones de Concacaf inició este viernes 28 de agosto.

La venta será exclusiva para personas con tarjetas del Banco Popular y se extenderá hasta el próximo 1 de setiembre.

Durante este periodo, los aficionados tendrán un 15% de descuento en cualquiera de las localidades disponibles.

Comprar entradas para Costa Rica vs. Curazao

¿Cuándo jugará la Sele ante Curazao?

Costa Rica recibirá a Curazao el próximo jueves 24 de setiembre, a las 8:00 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

El recinto morado será la casa de la Tricolor durante sus dos partidos como local en la fase de grupos.

El segundo encuentro será ante Haití, el domingo 4 de octubre a las 6:00 p. m.

Estos partidos marcarán el regreso de la Selección Nacional Mayor a la competencia oficial de Concacaf y serán parte del camino hacia la Copa Oro 2027.

Le puede interesar: Fecha y hora: Así se jugarán los cuartos de final de Copa Centroamericana