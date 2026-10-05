Inicia juicio contra 13 personas sospechosas de secuestros extorsivos

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Un total de doce hombres y una mujer enfrentarán a la justicia a partir de este lunes a las 8:30 de la mañana como sospechosos de conformar una banda dedicada a los secuestros extorsivos.
Entre las víctimas figura el empresario de gimnasios y parqueos, George Angulo, así como Jaime Guardián, en hechos ocurridos durante el año 2023.
Según la acusación, los sospechosos privaban de libertad a las víctimas para luego solicitar sumas millonarias en bitcoins como pago por su liberación.