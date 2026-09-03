Inicia en Uvita una edición más del festival de ballenas y delfines

La comunidad de Uvita es la sede de una nueva edición del festival dedicado a las ballenas y los delfines, que ya dio inicio.

Este espectáculo natural ofrece información detallada sobre estas especies marinas a los asistentes. El evento se consolida como una cita importante para el avistamiento y la conservación en la zona.

Samantha Duarte, guía naturalista experta en ballenas, comentó que las ballenas jorobadas vienen desde su área de alimentación hasta Costa Rica buscando golfos y bahías. “Bahía Ballena les ofrece a ellos un lugar de aguas poco profundas, cálidas y seguras para tener sus crías, reproducirse e incluso renovarse, cambiar su piel”, comentó.

Por otro lado, Karol Monge, encargada del festival de ballenas y delfines, indicó que Bahía Ballena es un destino que debería estar en la lista de todos los costarricenses. “Es un paraíso natural que no solamente es reconocido por los tours de avistamiento de ballenas y delfines, sino también por la riqueza natural, como sus playas, montañas, ríos y una gastronomía exquisita”, puntualizó.

Monge dijo que habrá actividades culturales, naturales y deportivas para toda la familia, tales como atletismo, mountain bike, música en vivo, artistas nacionales y muchas otras actividades para todos.