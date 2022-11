El seleccionado de Inglaterra se sumó a la gran cantidad de elencos que ya confirmaron la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial de Qatar 2022 : presentó una nómina que mezcla experiencia con juventud.

Con Harry Kane como estandarte y máximo referente del equipo, Los Tres Leones buscarán la segunda Copa del Mundo de su historia sumado a los aportes de Phil Foden, Raheem Sterling, Jack Grealish y Marcus Rashford.

Además, el listado incluye a futbolistas que se convirtieron en figuras en los grandes torneos del Viejo Continente, pero que no superan los 25 años, como los casos de Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, Ben White y Jude Bellingham.

Mientras tanto, Trent Alexander-Arnold volverá a aparecer en una cita mundialista, tras su participación en Rusia 2018, y compartirá los carriles junto a Kieran Trippier y Luke Shaw. En contrapartida, Reece James y Ben Chilwell son los grandes ausentes por lesión.

Junto al surgimiento de White, zaguero de Arsenal, como uno de los mejores futbolistas en la Premier League, la conformación de los defensores centrales en el elenco inglés se completa con John Stones, Eric Dier, Conor Coady y Harry Maguire.

Sin embargo, las grandes sorpresas en la convocatoria de Southgate corren por cuenta de James Maddison y Callum Wilson. El mediocampista de Leicester retorna al seleccionado tras su última participación en noviembre de 2019, al igual que el atacante de Newcastle, quien representará a su país luego de tres años.

De esta forma, el conjunto británico buscará repetir la performance realizada en la pasada Copa del Mundo, en la que los ingleses quedaron la puerta de la gran final luego de haber perdido en semifinales contra Croacia, por 2-1.

