Informe revela que más de 3000 personas son miembros de grupos criminales

La Fuerza Pública, tras un informe de inteligencia, logró establecer el vínculo de 3 mil 400 personas que actualmente son miembros de grupos criminales en el país, una cifra que evidencia la magnitud del problema de inseguridad que enfrenta Costa Rica.

Raúl Rivera, Director de la Fuerza Pública, afirma que “estamos priorizando los lugares donde estas personas están asentadas o donde están realizando acciones delictivas”.

De cada 10 personas que forman estos grupos, 7 son menores de 23 años, lo que refleja el preocupante reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones delictivas.

Las autoridades trabajan en estrategias para prevenir la captación de menores.