Informe revela que cada vez más ticos no pueden pagar sus deudas

La morosidad en los préstamos en colones aumentó al corte de junio, según el más reciente informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras, mientras que en dólares registró una baja, reflejando un comportamiento diferenciado en el endeudamiento de los hogares costarricenses.

La caída en los ingresos de las familias estaría afectando directamente su capacidad de pago, lo que explica el incremento en los atrasos de las operaciones crediticias en moneda nacional, un escenario que preocupa a los analistas financieros.

Expertos advierten que resulta poco probable que un crédito con más de 90 días de morosidad logre regularizarse, pues los bancos suelen clasificar esos activos como pérdida después de ese plazo.