Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República identifica los principales delitos coordinados desde centros penitenciarios, destacando que el hacinamiento facilita operaciones de narcotráfico, extorsión y homicidios por parte de estructuras criminales.

Según el documento, liderado por el auditor jefe Alejandro Retana Ruiz, esta situación compromete la seguridad nacional al permitir que redes delictivas mantengan control territorial incluso tras las rejas.

El estudio urge a reformas urgentes en el sistema carcelario, ya que solo una de cada cuatro municipalidades cumple estándares básicos de gestión de seguridad.