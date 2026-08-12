Informe revela el potencial del volcán Rincón de la Vieja para erupciones masivas

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica publicó un informe que alerta sobre el alto potencial del volcán Rincón de la Vieja para generar erupciones de grandes magnitudes, lo que representa un riesgo significativo para las personas que transitan o residen en áreas cercanas al Parque Nacional.

El estudio documenta 48 erupciones registradas en un solo mes, una cifra considerada por los especialistas como inusualmente alta y peligrosa para la estabilidad del coloso.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población extremar medidas de seguridad y mantenerse informada sobre la actividad volcánica en la zona.