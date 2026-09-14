Informe revela aumento de acoso escolar en centros educativos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El acoso escolar aumentó en los centros educativos del país, según reveló el más reciente informe del estudio PISA sobre convivencia estudiantil.

Los datos del informe evidencian un incremento en las situaciones de hostigamiento entre estudiantes en las aulas costarricenses.

La Dra. Gabriela Zúñiga, especialista en psiquiatría, aseveró que las personas que sufren bullying pueden desarrollar conductas evitativas. “Va a dejar de ir al centro educativo o va a abandonar clases o va a generar un rechazo a las clases que comparte con la o las personas que le generan acoso”, puntualizó.

Asimismo, la especialista señaló que los centros educativos deberían contar con un equipo interdisciplinario que incluya las áreas de orientación y, de ser posible, psicología. También destacó la importancia de mantener una comunicación fluida con los profesores.

Las autoridades educativas analizan los resultados para implementar estrategias que permitan reducir la incidencia del acoso escolar en los centros de enseñanza.