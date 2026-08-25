Informantes advirtieron que alias “Diablo” se escondía en propiedades del vicealcalde de Aserrí

El informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) revela que informantes advirtieron que Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, se escondía en fincas propiedad del vicealcalde de Aserrí, en Aserrí y La Rita de Pococí.

El funcionario público es tío abuelo del sospechoso de ser cabecilla del crimen organizado, y habría adquirido más de 20 fincas en los últimos años.

Las autoridades analizan si estas compras millonarias están relacionadas con actividades ilícitas de la organización criminal de alias “Diablo”.