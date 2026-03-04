Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El departamento de prensa del Hospital San Juan de Dios informó el estado de salud del conductor que chocó contra estatua de León Cortés. Hecho generó un importante daño en la estructura, además de obligar a la presencia de Tránsito para regular en flujo vehicular en Sabana.

¿Cómo se dio el choque contra la estatua de León Cortés?

Hecho ocurrió a eso de las 3:30 a.m.

Según el informe preliminar, el hombre conducía a gran velocidad e iba en contravía por el Paseo Colón. Este, evadió las señalizaciones, dañó un semáforo y luego la estructura del momumento.

Un video de una cámara de seguridad captó el aparatoso choque.

¿Cuál es el estado de salud del conductor?

Luego del accidente, el joven, de 19 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Lo que ha indicado el departamento de prensa del centro médico es que el joven se encuentra en Emergencias, bajo una condición estable.

Aspectos como la gran cantidad de bolsas de aire y estructura pesada que tenía el vehículo, habrían evitado que este joven muriera en el accidente.

Reacción del Icoder

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), en conjunto con personal del Museo de Arte Costarricense, procedió con la recolección de las piezas afectadas para su resguardo.

La la restauración del monumento le corresponde a esta institución.