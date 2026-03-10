Durante el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, la médico forense que hizo revisión del cuerpo de la asesinada, hizo una insólita confesión frente a los jueces.

Mientras ella detallaba y explicaba cada imagen que se tomó en la escena donde encontraron a la joven, el sospechoso de su muerte miraba hacia el piso.

¿Qué dijo la médico forense sobre el cuerpo de Nadia Peraza?

La médico indicó que en la inspección que realizaron en la refrigeradora y en el cafetal faltaban los órganos internos, así como los genitales de Nadia Peraza. Se tendrá que determinar si el sospechoso los desapareció o qué sucedió con estas partes.

Además, es necesario que lleguen los expertos en la autopsia, para que briden mayores detalles sobre estos órganos, así como también sobre los genitales, ya que por el estado de descomposición del cuerpo, la forense no pudo identificarlos.

“No tiene genitales de ningún tipo, no se podía valorar como decir, ‘veamos el genital, a ver si es hombre o mujer’, no había para poder valorar eso, no había mamas”, dijo Emily Solano, médico forense.

¿Qué se habló en el juicio?

Este martes fue clave, ya que analizaron las imágenes tomadas en la escena donde encontraron los restos de Nadia.

Además, Solano indicó que, por la forma en que fueron hallados los restos, el principal sospechoso habría tenido el tiempo para separar los músculos, el tejido y los huesos.