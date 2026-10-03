Influencers que hicieron rodada prepararon dos actividades más

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Los influencers Mr.Stiven y dymond_lobo, no solo organizaron la rodada, también realizaron la convocatoria para otras actividades, que se desarrollarán este fin de semana.

Durante los últimos días, Stiven Tangarife Caicedo, más conocido en el mundo de las redes sociales como Mr.Stiven, se encuentra en nuestro país.

Dicho creador de contenido tiene millones de seguidores y ante su visita se creó una actividad para que su fans pudieran conocerlo. Más de 2 mil personas acudieron con su motocicleta para conocerlo.

¿Cuáles son las otras dos actividades que desarrollaron los influencers?

Sábado 3 de octubre: Noche para mayores de 18 años.

Domingo 4 de octubre: Tarde juvenil, para mayores de 12 años.

De esta manera, los fans del creador de contenido colombiano tendrán la oportunidad de conocerlo ahora en un recinto.

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