La comunidad de escaladores y seguidores en redes sociales está de luto tras la muerte del influencer y alpinista Balin Miller, de 23 años, quien falleció el jueves 2 de octubre de 2025 mientras realizaba una peligrosa ascensión en solitario en El Capitan, una de las paredes de granito más emblemáticas del Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos.

El accidente ocurrió mientras Miller transmitía en vivo su ascenso a través de TikTok, generando consternación entre sus seguidores y poniendo nuevamente en debate los riesgos de la escalada extrema y la exposición mediática de estos retos.

Cómo ocurrió la tragedia

Según el testimonio de su hermano mayor, Dylan Miller, el joven había llegado a la cima de la ruta Sea of Dreams, de aproximadamente 730 metros de altura. Al descender, intentó recuperar unas mochilas que habían quedado atrapadas en la roca y, al parecer, llegó al final de su cuerda, precipitando su caída mortal.

Una seguidora, Michelle Derrick, relató en Facebook que el accidente ocurrió mientras Miller izaba sus bolsas, todo registrado en la transmisión en vivo que cautivaba a cientos de personas.

Balin Miller: influencer y alpinista internacional

Balin era conocido por sus logros en el alpinismo internacional y por su carisma en redes sociales, donde compartía sus retos extremos y motivaba a sus seguidores a superar límites. Su muerte fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, causando un impacto profundo en la comunidad digital y deportiva.

Reacciones en redes

Miles de usuarios en TikTok, Instagram y Facebook han compartido mensajes de condolencias y advertencias sobre los riesgos de escalar en solitario sin acompañante, una modalidad que Miller practicaba conocida como lead rope soloing.