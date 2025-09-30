Un trágico accidente ocurrió en el condado de Jiange, China, cuando Tang Feiji, un reconocido influencer de 55 años, murió en directo tras perder el control de su birrotor. El aparato cayó en picado y se estrelló contra el suelo, provocando su muerte inmediata el pasado sábado 27 de setiembre.

¿Qué sucedió?

En las desgarradoras imágenes que captó la transmisión en vivo, que estaba siendo seguida por cientos de personas, se puede ver cómo Feiji pierde el control poco después del despegue. Su bimotor explotó en llamas al impactar contra el suelo, causando la muerte instantánea del influencer.

Tang Feiji contaba con más de 100.000 seguidores en Douyin, la popular plataforma china de redes sociales, donde compartía sus aventuras aéreas. El accidente ha generado conmoción entre sus fans y ha reabierto el debate sobre la seguridad en las transmisiones en vivo de actividades extremas.

Según el medio chino Cover News, la retransmisión de su muerte fue vista en tiempo real por cientos de usuarios, quienes quedaron impactados y horrorizados por la tragedia.

VIDEO