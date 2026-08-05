Influencer es asesinado a balazos en media transmisión en vivo

Asesinaron a balazos a un influencer mexicano con más de 500 mil seguidores en Tik Tok, la noche de este 4 de agosto, mientras transmitía en vivo.
César Gastélum transmitía en las afueras de un restaurante junto a dos amigos vestidos de repartidores (por un reto), cuando una motocicleta con dos sujetos se les acercó y el conductor le disparó en la cabeza.
El ataque ocurrió en una zona concurrida del estado de Sinaloa.
Debido a los momentos de terror, interrumpieron la trasmisión y posteriormente la retiraron del sitio donde se transmitió.
Expertos forenses llegaron a la escena, recabaron evidencia y retiraron el cuerpo del creador de contenido.
Según medios locales, asesinaron al menos a una decena de influencer en los últimos años en Sinaloa. Algunos de ellos estaban presuntamente relacionados con bandas criminales.
Con información de: El Mundo.