Influencer es asesinado a balazos en media transmisión en vivo

Asesinaron a balazos a un influencer mexicano con más de 500 mil seguidores en Tik Tok, la noche de este 4 de agosto, mientras transmitía en vivo.

¿Cómo se dio el ataque al influencer?

César Gastélum transmitía en las afueras de un restaurante junto a dos amigos vestidos de repartidores (por un reto), cuando una motocicleta con dos sujetos se les acercó y el conductor le disparó en la cabeza.

El ataque ocurrió en una zona concurrida del estado de Sinaloa.

¿Qué pasó después?

Debido a los momentos de terror, interrumpieron la trasmisión y posteriormente la retiraron del sitio donde se transmitió.

Expertos forenses llegaron a la escena, recabaron evidencia y retiraron el cuerpo del creador de contenido.

Según medios locales, asesinaron al menos a una decena de influencer en los últimos años en Sinaloa. Algunos de ellos estaban presuntamente relacionados con bandas criminales.

Con información de: El Mundo.