La ciudad de Sarajevo se encuentra conmocionada tras la repentina muerte de la influencer bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović, de 26 años, apenas dos días después de celebrar su matrimonio. La joven, muy conocida en redes sociales y en el ámbito de la estética, falleció el pasado 15 de septiembre luego de presentar un grave malestar de salud.

De la celebración al dolor en pocas horas

Adna había contraído matrimonio el 13 de septiembre en Ilidža, un distrito de Sarajevo, rodeada de familiares y amigos. Según medios locales, poco después de la boda comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció dos días más tarde, lo que provocó un profundo pesar entre quienes la conocían.

Una vida dedicada a la salud y la belleza

La joven no solo era reconocida por su actividad en redes sociales, sino también por su emprendimiento. Era dueña de un salón de belleza en Sarajevo y, al mismo tiempo, trabajaba como enfermera en el centro de salud de Old City.

Su capacidad para combinar ambas facetas la convirtió en una figura inspiradora para muchas mujeres jóvenes de la región.

Impacto en redes sociales y despedida multitudinaria

La noticia de su muerte generó miles de mensajes de condolencia en redes sociales, donde sus seguidores expresaron sorpresa y tristeza por la inesperada pérdida. Su entierro se llevó a cabo en el cementerio de Bara, donde familiares, amigos y admiradores acudieron a darle el último adiós en un emotivo sepelio.

Esperan resultados de la autopsia

Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento. Las autoridades médicas han señalado que será necesario esperar los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias de esta tragedia que ha sacudido a Sarajevo.