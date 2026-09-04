¡Inflables y dulces! El viernes llega con todo para celebrar

El viernes se viste de colores y sabores para toda la familia con inflables para grandes y chicos, palomitas recién hechas y un menú dulce que convierte el fin de semana en fiesta.

Joel López, de Woo Hoo CR, explica que la máquina de palomitas ofrece opciones saladas y dulces, mientras que los conos de marshmallow y los algodones de azúcar en más de diez sabores endulzan la celebración.

El experto detalla que los inflables se eligen según la edad de los participantes y comparte recomendaciones para organizar una tarde de diversión en casa o en eventos especiales.