Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Una conversación que se mantiene en secreto, los mensajes que se ocultan o una persona externa que se convierte en la primera opción para compartir alegrías y preocupaciones pueden afectar una relación.

El psicólogo Gilberth Carazo aborda la infidelidad emocional y explica cuándo una amistad puede cruzar los límites de la pareja.

Este tipo de vínculo no siempre implica una intención sexual ni contacto físico, pero puede generar intimidad, dependencia y ocultamiento.