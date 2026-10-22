Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Ministerio de Salud informó, mediante su boletín epidemiológico semanal, sobre los casos de infecciones respiratorias agudas y su incidencia en el país.

Las infecciones respiratorias

Dentro de este grupo se encuentran las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

Durante la semana epidemiológica 39, del 9 al 16 de octubre, la entidad registró un total de 23.571 casos de IRA y 45 de IRAG, para un total de 23.616 casos entre ambos padecimientos.

Por otro lado, los casos acumulados de ambas enfermedades de año hasta el 16 de octubre suman 1.061.555. Esta cifra representa un promedio de 3.673 casos diarios y 153 por hora.

Finalmente, la población de 75 años y más es la más afectada por las IRAG, con la mayor cantidad de casos acumulados, para un total de 1.768.

Por. Camila Rosales Méndez

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