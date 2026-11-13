Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Ministerio de Salud informó en su boletín epidemiológico semanal sobre el crecimiento en el país de dos infecciones de transmisión sexual, específicamente la sífilis y la gonorrea, durante este año 2026.

Las estadísticas de las infecciones de transmisión sexual

Según los números que tiene la entidad disponible, la sífilis suma un total de 3164 casos, mientras que la gonorrea registra 1460. La suma de ambos llega hasta los 4624 diagnósticos.

En promedio, esto implicaría casi 15 diagnósticos por día y uno cada hora.

Los sectores más afectados

Iniciando con la gonorrea, esta registra 643 casos en San José. No obstante, en Limón presenta la tasa más alta, con 40,4 por cada 100 mil habitantes.

Un caso similar ocurre con la sífilis, que, pese a tener la cifra más alta en San José, con 1309 diagnósticos, registra en Limón la tasa más elevada, de 116,2 por cada 100 mil habitantes.

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