El fisicoculturista Erik Markov, reconocido como una de las grandes promesas del culturismo europeo, falleció a los 27 años, apenas cuatro meses después de haber ganado el Mr. Olympia Amateur España, logro que le permitió obtener su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo.

Su deceso fue confirmado por medios especializados como Generation Iron y hasta ahora se desconoce las causas oficiales de su muerte. Las muestras de respeto y pesar afloraron las redes sociales y plataformas desde que se conoció la noticia.

Markov, originario de Lituania y radicado en España, compartió en sus redes sociales su alegría por haber alcanzado su sueño de convertirse en profesional, agradeciendo públicamente el apoyo de su pareja y entrenadora personal, Lucía Barahona. Su partida deja un vacío en el mundo del culturismo y una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias de su fallecimiento.