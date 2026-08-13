Marcel Hernández pidió salida del Herediano

El Club Sport Herediano confirmó este miércoles la salida de Marcel Hernández, luego de que el propio jugador solicitara finalizar su vínculo con la institución.

Según informó el club, ambas partes acordaron la salida del delantero en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una nueva oportunidad profesional.

Marcel Hernández pidió salir de Herediano

El conjunto florense explicó que decidió respaldar la solicitud del futbolista y acompañarlo en este nuevo paso de su carrera.

Herediano destacó el compromiso, la entrega y el profesionalismo que Hernández mostró durante el tiempo que defendió los colores del equipo.

La institución también agradeció al delantero por los goles y las alegrías que compartió con la afición herediana.

Herediano se despide de Marcel Hernández

A través de su comunicado, el club dedicó un mensaje especial al jugador y le deseó éxitos en su próximo desafío profesional.

“Marcel, te vas con el cariño y el respeto de toda la familia herediana”, señaló el equipo.

El Herediano también aseguró que Hernández siempre tendrá las puertas abiertas de la institución.

¿Cuál será el próximo equipo de Marcel Hernández?

Con su salida como jugador libre, Marcel Hernández podrá negociar su futuro profesional y buscar una nueva oportunidad.