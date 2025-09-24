Un violento y espectacular asalto sacudió la tarde del lunes a City Center Bishop Ranch, en San Ramón, California, Estados Unidos, cuando cerca de 25 delincuentes armados irrumpieron en la joyería Heller, arrasando con mercancía valorada en más de un millón de dólares.

De acuerdo con la policía de San Ramón, los sujetos utilizaron palancas y picos para destrozar las vitrinas y llevarse prácticamente todas las joyas en cuestión de minutos.

“Cuando entraron, prácticamente se apoderaron de la tienda. Se llevaron prácticamente todas las joyas que había”, declaró el teniente Mike Pistello a un medio de comunicación

Robo planificado con detalle

Según las autoridades, el golpe estuvo bien orquestado y planeado con días de anticipación. Los sospechosos llegaron en seis vehículos, estacionándose en la zona de valet parking a pocos metros de la joyería.

La rápida respuesta fue posible gracias a una subvención contra el robo organizado obtenida en 2023. De hecho, un dron policial financiado con esa ayuda fue el primero en llegar y grabó la huida de los delincuentes.

Arrestos y recuperación parcial del botín

Horas después, la policía logró capturar a siete sospechosos:

Tres adultos y un menor fueron detenidos en Oakland .

. Otros tres adultos fueron arrestados en la estación Dublin BART, gracias al apoyo del sheriff del condado de Alameda.

Los arrestados, de entre 17 y 31 años, son todos residentes de Oakland y estarían vinculados a otros robos similares en el Área de la Bahía. Durante los operativos, se recuperaron dos armas de fuego y parte de las joyas robadas. Varios de los vehículos utilizados habían sido reportados como robados.

Investigación en curso

La policía de San Ramón confirmó que continúa trabajando para identificar y detener al resto de los involucrados. Pistello advirtió que la investigación podría tardar meses, pero confía en que este caso ayude a resolver otros robos millonarios cometidos por la misma banda.