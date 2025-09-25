La institución advierte a la población sobre una campaña de mensajes falsos que circula a través de WhatsApp, en la que sujetos no identificados se hacen pasar por personal del INEC para solicitar información sensible.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos aclara de manera enfática que nunca solicita datos bancarios, fotografías de cédulas o imágenes de las viviendas de las personas.

Debido a esto, se insta a los ciudadanos a verificar la identidad de cualquier funcionario que se acerque a ellos mediante el sitio web oficial de la institución, donde se encuentra el listado del personal debidamente autorizado para realizar visitas o encuestas.