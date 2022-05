El triángulo entre Karol G, Anuel y Yailin parece que no acaba. Ahora, la cantante de Medellín estaba en uno de sus conciertos y especulan que pudo lanzarle un dardo a Yailin:“Hey esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de ‘La Bichota’ superad que lo canta todo, que se escuche”, inició diciendo Karol G.

Acto seguido, comenzó cantando “Mamii“, un tema en el que colaboró con Becky G poniendo énfasis en las frases: “No me vuelvas a llamar, de lo tóxico que eres… Lo que se va se va; conmigo no te equivoques… ¿ Perreamos o que?”, concluyó.

El video fue compartido en varios portales de entretenimiento y generó varias opiniones: por un lado, se encontraban quienes pensaban que “La Bichota” le lanzó una pullita a Yailin, y por otro, quienes pensaban que no.

Aseguran que Karol G le lanzó un dardo a Yailin.

“¡No mandó nada! Karol G ni sabe quien es esa vieja!”; “Ella responde para que vean”; “La mitad de la canción la canta el público y la otra mitad ella se la pasa tirando sátira al ex y su nueva novia. Qué mamera”; “Para qué se metió con chico inmaduro… ahí van las indirectas”; “Una cosa es lo que dice y otra lo que hace, y dolida sí está” y “Así se responde, con decencia” fueron solo algunas de las reacciones que generó el momento.

¿Pullitas de Yailin?



La polémica dominicana avivó la controversia el pasado 27 de abril con el lanzamiento de su tema “Quiere que llame”, colaboración hecha con Jon Z, el dominio y Feloma’.

“Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo”, se escucha en una parte del sencillo.

No es el único mensaje que iría para la colombiana, pues en el videoclip también aparecen varias animaciones representándola a Yalin y a Anuel AA besándose.