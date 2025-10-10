Desnutrido, amarrado y abandonado. Así encontró la Policía Turística a un perro en la localidad de La Purruja en Golfito, tras una denuncia que alertó la situación.

Rescate y atención inmediata

Los oficiales encontraron al perro en condiciones críticas, sin alimento y atado en el patio. Tras liberarlo, le ofrecieron comida y el animal comió de inmediato. Posteriormente, fue entregado a una rescatista que asumió su custodia y recuperación.

Aumento de casos en el país

Casos como este se repiten cada semana en diferentes zonas del país. En lo que va del año, se registran 267 denuncias por infracciones a la Ley de Bienestar Animal. Las provincias con más reportes son San José (89), Alajuela (44) y Puntarenas (43).

Importancia de las pruebas al denunciar

Abogados y rescatistas insisten en la importancia de presentar pruebas sólidas al denunciar. Fotografías, videos o testigos son clave para que los casos prosperen judicialmente, ya que sin evidencia suficiente los procesos suelen archivarse.

Dónde ocurren las agresiones

La mayoría de los ataques y abandonos suceden en casas, con 122 denuncias, seguidas de 60 en la vía pública y 33 en fincas. Desde 2017, más de 1.100 personas han sido denunciadas por provocar la muerte de un animal y 400 por presunta crueldad.