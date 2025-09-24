Un caso de maltrato infantil ha causado conmoción en Rusia luego de que se difundieran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos en Rostov.

En el video se observa a una mujer, en aparente estado de ebriedad, intentando salir del complejo habitacional con su hijo. Sin embargo, en lugar de cuidarlo, lo maltrata repetidamente mientras forcejea con las puertas y al ingresar al ascensor.

Las imágenes muestran cómo la madre golpea al pequeño contra las paredes del elevador en varias ocasiones, desatando indignación en redes sociales y entre los vecinos del edificio, quienes alertaron a las autoridades.

El caso ha abierto un debate sobre la protección de los menores en Rusia y los riesgos que enfrentan cuando quedan bajo el cuidado de adultos en estado de ebriedad. Hasta el momento no se ha confirmado la condición actual del niño ni las medidas que podrían tomarse contra la mujer.

Según lo que se observa en el video, la fecha del suceso ocurrió el pasado 20 de setiembre alrededor de las 11 de la noche.