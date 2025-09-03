Un hallazgo desgarrador sorprendió a un equipo de conservación de tortugas marinas en la zona sur de Costa Rica el pasado 1 de setiembre. Durante la noche, los especialistas encontraron a una tortuga semi-adulta varada en la playa, sin sus dos aletas delanteras.

Tortuga marina mutilada en Punta Banco

Según reportó el proyecto de tortugas de la zona, las heridas no eran recientes y ambas extremidades parecían haber sido cortadas en el mismo punto. Este hecho deja abiertas varias incógnitas sobre lo que pudo haber causado un trauma tan severo.

Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) acudieron al lugar y trasladaron al animal a un santuario de vida silvestre con atención veterinaria.

Podría vivir en el Parque Marino de Puntarenas

Los especialistas indicaron que, si la tortuga se encuentra sana en otros aspectos, existe la esperanza de que pueda vivir el resto de su vida en el Parque Marino de Puntarenas, un espacio protegido donde recibiría cuidados especializados.

Importancia de la conservación de tortugas marinas

El equipo del proyecto expresó que momentos como este, aunque dolorosos, reafirman la importancia del trabajo de conservación para proteger a estas especies en peligro.