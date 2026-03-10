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Un hecho que generó la indignación de las personas se presentó San Rafael de Escazú. Un menor de edad era trasladado en una bicimoto sin ningún tipo de protección.
El video compartido en redes sociales muestra cómo el menor era llevado en este medio de transporte, mientras el chofer tenía un casco de seguridad colgando en su mano.
A una velocidad moderada, exponiendo la vida del niño.
Según la Ley de Tránsito, menores que no hayan cumplido los cinco años, no pueden andar en este tipo de transportes y mucho menos sin algún elemento de seguridad.