Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hecho que generó la indignación de las personas se presentó San Rafael de Escazú. Un menor de edad era trasladado en una bicimoto sin ningún tipo de protección.

Video

El video compartido en redes sociales muestra cómo el menor era llevado en este medio de transporte, mientras el chofer tenía un casco de seguridad colgando en su mano.

¿A qué velocidad iba la bicimoto?

A una velocidad moderada, exponiendo la vida del niño.

¿Qué dice la Ley de Tránsito al respecto?

Según la Ley de Tránsito, menores que no hayan cumplido los cinco años, no pueden andar en este tipo de transportes y mucho menos sin algún elemento de seguridad.