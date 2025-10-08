Un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de Upala se dio a conocer recientemente: un video muestra a dos estudiantes menores de edad realizando un acto sexual dentro de un pasillo del CTP. La grabación, compartida por un tercer alumno, se viralizó rápidamente entre los compañeros y encendió alertas entre padres y docentes.

Según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP), los tres estudiantes involucrados fueron suspendidos del curso lectivo y remitidos a la Fiscalía Penal Juvenil y al PANI para dar seguimiento a la situación.

La difusión de videos con conductas inapropiadas en centros educativos sigue en aumento, recordando que este tipo de casos generan preocupación sobre la educación sexual de los estudiantes.

Este incidente ocurre pocos meses después de que el MEP eliminara el programa de afectividad y sexualidad, medida que, según expertos, representa un retroceso en la formación sexual de los jóvenes.

Centros educativos forman parte de extraños comportamientos de estudiantes

Este no es un hecho aislado. En agosto pasado, un video en el Colegio de Palmares mostraba a varios estudiantes simulando inhalar cocaína, que en realidad era un confit en polvo. Ante estas situaciones, el MEP anunció que prohibirá el uso de celulares en escuelas y colegios a partir de 2026, buscando mejorar el aprendizaje y reducir la violencia escolar.

En los últimos tres años, el MEP ha atendido más de mil casos relacionados con conductas inapropiadas, consumo y tráfico de drogas, bullying y agresiones en distintos centros educativos del país.

Este caso en Upala evidencia la necesidad de acciones educativas y preventivas más fuertes para proteger a los menores y garantizar entornos escolares seguros.