Circula en las redes sociales un video que ha causado indignación: en él se puede ver a una mujer de un restaurante en Bogotá, Colombia, discutir con un mesero.

Al parecer, este le estaba pidiendo que le pagara las propinas que a él le correspondían. Sin embargo, tras varios tiras y aflojas la mujer, quien sería la administradora del negocio, se acerca y le tira a la cara algunos billetes. El acto que fue duramente criticado en redes sociales.

“Restaurante La Pescadería CC Nuestro Bogotá, un trabajador alegando que le pagarán sus días trabajados , la dueña o administradora le bota la plata en la cara y una de las meseras manifestaba ser la hija de la Sra. y se lanza a pegarle al señor en repetidas ocasiones antes del vídeo y después. Luego entre todos lo arrinconan y le pegan por el estar reclamando su pago y diciéndoles que son personas humillantes, lo cual sí se evidencia en el vídeo… que mal restaurante con el trato a sus empleados”, escribió Laura Estrada, la mujer que subió el video en redes.

“Yo nunca había reaccionado así”

Tal fue la indignación, que la administradora del restaurante dio una entrevista con el medio Semana. En él, presentó sus disculpas.

Al parecer ese día, el mesero se habría mostrado en desacuerdo por las propias y comenzó a insultarla a ella y a su hija.

“Yo de la angustia, de la frustración le lanzo lo que tengo en la mano que son lo billetes, pero yo nunca había reaccionado así, me desconozco”, declaró.

Además, afirmó que lo que hizo “no estuvo bien” y pidió disculpas genéricas y al mesero.

“Me duele muchísimo porque yo no soy mala persona, he luchado toda mi vida, por querer a los animales, la naturaleza, los niños, el ser humano y me duele mucho. No puedo salir a la calle, realmente estoy asustada y muy mal “, afirmó.