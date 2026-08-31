Indígenas en Coto Brus denuncian humillaciones e intimidaciones por parte de conductores

Indígenas de La Casona en Coto Brus denuncian humillaciones e intimidaciones de parte de un grupo de conductores de mulas que ingresaron sin permiso a su territorio.

Los pobladores de la comunidad indígena manifestaron su preocupación por la invasión a sus tierras y los tratos recibidos.

Adilsa Atencio, indígena Ngabe Buglé, relata que “fue un momento intenso, increíblemente. Algunos dijeron que era profesionales, que eran abogados. O sea que no les llego ni a los tobillos”.

Las autoridades han tomado conocimiento de la denuncia y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes.