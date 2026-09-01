Conductor mata a un indígena tras atropellarlo y se da a la fuga

Un ciudadano indígena murió luego de ser atropellado por un vehículo en la localidad de Corina, en Batán, la noche de este domingo.

Indígena murió tras sufrir graves lesiones

Según las versiones preliminares, el hombre caminaba a un lado de la vía cuando fue impactado por el vehículo. Tras el accidente, el conductor continuó su camino y se dio a la fuga.

Lesiones en piernas y cabeza

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La víctima sufrió graves heridas, principalmente en la cabeza y las piernas. Fue trasladada a la Clínica de Batán, donde pese a los esfuerzos de los socorristas de la Cruz Roja y del personal médico, fue declarada fallecida.

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