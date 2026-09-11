Incremento de lluvias en el país hasta el próximo miércoles

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Gran parte del país está en alerta verde ante el incremento de las lluvias desde este fin de semana y hasta el próximo miércoles, según el reporte de las autoridades.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga IMN, comenta que “durante este fin de semana e inicios de la semana que viene vamos a tener más precipitaciones”.

El fin de semana estará bajo los efectos de ondas tropicales que mantendrán condiciones inestables en buena parte del territorio nacional.

Las autoridades hacen un llamado de atención a la población en las zonas más vulnerables ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.