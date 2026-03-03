Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un impresionante avistamiento de un tiburón ballena sorprendió a quienes navegaban en Playa Nacascolo, en Guanacaste. El enorme pez nadó con total tranquilidad muy cerca de la costa, mientras una embarcación se desplazaba a pocos metros de su recorrido.

El video muestra al animal movilizarse sin alterarse por la presencia humana, lo que permitió captar imágenes poco comunes en aguas costarricenses. La escena ocurrió en una zona reconocida por su riqueza marina en el Pacífico norte del país.

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El fotógrafo Jesús Rueda capturó el momento y compartió las imágenes del gigante marino.

El pez más grande del mundo en Guanacaste

El tiburón ballena es el pez más grande que existe en la actualidad. Puede alcanzar aproximadamente 15 metros de longitud, lo que lo convierte en una de las especies más impresionantes del océano.

Especialistas señalan que esta especie habita la Tierra desde hace unos 60 millones de años. Su vientre es completamente blanco, mientras su dorso presenta un tono grisáceo oscuro, con múltiples lunares que lo distinguen de la mayoría de los tiburones.

El avistamiento en Playa Nacascolo confirma, una vez más, la biodiversidad que caracteriza a Costa Rica y la majestuosidad de sus mares.

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