Un operativo del OIJ de San Carlos terminó con mucha frustración y decepción este martes en la madrugada, luego de que un juez negara la totalidad de los allanamientos solicitados contra una violenta banda dedicada a asaltar viviendas en San Carlos y Río Cuarto.

Los agentes pretendían ejecutar ocho allanamientos, pero únicamente se autorizaron cuatro. En el momento de ingresar, los principales sospechosos ya habían escapado tras detectar la presencia policial.

La banda más violenta de la zona

Los prófugos son dos hombres identificados como:

Sospechoso de apellido Sánchez de 23 años y presunto lider del aparente grupo criminal.

Sospechoso de apellido Ruiz, de 32 años.

Ambos son señalados como líderes de la organización criminal, a la que se le atribuyen al menos nueve asaltos violentos en casas de alto perfil económico.

Según el OIJ, los delincuentes amordazan, golpean y encierran a las víctimas en baños durante horas, mientras saquean casas y se llevan vehículos de alta y mediana gama. Incluso, en uno de los atracos, uno de ellos habría abusado sexualmente de una joven.

El escape

Durante los allanamientos en La Victoria de Sarapiquí, una de las viviendas donde se celebraba una fiesta quedó en el centro de la acción. Al notar la llegada de los agentes, los sospechosos y varias personas huyeron por una propiedad vecina e ingresaron en zona boscosa.

El operativo se extendió por varias horas con búsqueda por tierra y aire, pero los sospechosos no fueron localizados.

Así operaban los delincuentes

Seleccionaban casas en fincas aisladas.

Ataban y amordazaban a los habitantes.

Permanecían durante horas dentro de las viviendas.

Robaban dinero, artículos de valor y vehículos de lujo.

Algunos de los carros robados terminaban en Pococí, donde eran reutilizados en otros delitos.

El OIJ ha recuperado al menos 10 vehículos robados en las últimas semanas, pero la banda continúa activa.

La polémica decisión judicial

La decisión del juez de limitar los allanamientos genera molestia entre los investigadores, quienes aseguran que se trataba de una oportunidad clave para detener a los líderes.

Las autoridades recuerdan que los jueces deben valorar la necesidad y razonabilidad de cada allanamiento, según la prueba presentada por la Fiscalía.

En la mira de la policía

El OIJ pide ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de los prófugos, quienes podrían estar escondidos en la zona de Guápiles.