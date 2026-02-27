¡Increíble imprudencia! Video capta brutal colisión entre motociclistas en San José

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una violenta colisión entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas gravemente heridas la noche de este jueves en Sabana Sur, específicamente 100 metros al este del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sector de Mata Redonda, en San José.

Accidente ocurrió en plena vía pública

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron en una de las vías más transitadas de la zona, cuando, por razones que aún se investigan, los conductores de ambas motocicletas colisionaron de forma violenta.

El impacto provocó que los tres ocupantes salieran expulsados y quedaran tendidos sobre la carretera con golpes de consideración.

Traslado urgente al centro médico

Tras recibir la alerta, los cuerpos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para atender a los heridos. Los paramédicos estabilizaron a las víctimas en la escena y posteriormente las trasladaron de forma urgente a un centro hospitalario.

De momento, no han trascendido las identidades de los afectados ni la condición médica actual de cada uno.

Video (Tomado de Waze Costa Rica)

Causa más recurrente

Los accidentes de motocicleta continúan siendo una de las principales causas de emergencias en carretera en el país, por lo que expertos insisten en conducir con precaución, respetar los altos y reducir la velocidad en zonas concurridas.