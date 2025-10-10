Extranjero fue sorprendido pidiendo dinero con un niño en Escazú

Un extranjero en tránsito fue detenido por la Policía Municipal de Escazú luego de ser sorprendido pidiendo dinero en las afueras de un centro comercial, mientras ponía en peligro a un niño de tan solo 7 años.

Los oficiales observaron cómo el hombre mantenía al menor sentado en medio de la calle, justo en la división de carriles, mientras sostenía un rótulo que decía: “para darle de comer a mis hijos”.

El sujeto aseguró ser venezolano en tránsito, pero tras la intervención policial, se descubrió que el niño no era su hijo, sino que lo había “alquilado” para generar lástima y obtener más dinero de las personas que pasaban.

Autoridades alertan sobre el aumento de estas prácticas

La Policía Municipal de Escazú advirtió que este tipo de situaciones se ha vuelto cada vez más frecuente entre algunos extranjeros en tránsito, quienes utilizan a menores de edad para pedir dinero y así despertar la compasión de los conductores o peatones.

Este tipo de prácticas no solo representan un riesgo físico para los niños, sino también una posible situación de abuso o trata, por lo que las autoridades hacen un llamado urgente a la población a no fomentar estas conductas y a denunciar de inmediato cualquier caso similar.

Niño quedó bajo custodia del PANI y el hombre fue enviado a prisión preventiva

Durante la intervención, el menor comenzó a hablar de manera espontánea con los oficiales, mencionando algunos “juegos” que despertaron sospechas de posibles abusos.

Tras el operativo, las autoridades informaron que los padres del niño no aparecieron, por lo que el menor quedó bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Por su parte, el hombre fue enviado a prisión preventiva, mientras enfrenta serias acusaciones por poner en riesgo a un menor y por aparentes delitos contra la niñez.

Policía Municipal de Escazú hace llamado a la población

Las autoridades piden a los ciudadanos ser cuidadosos con las ayudas humanitarias que brindan en las calles y no contribuir con prácticas ilegales que exponen a los menores a situaciones peligrosas.

Si usted observa a un niño en riesgo, puede reportarlo al 911 o a la Policía Municipal más cercana.