Escrito por: Eduardo Troconis

Los precios para asistir a la gran final del Mundial 2026 causaron sorpresa entre los aficionados al fútbol. Según la información filtrada en plataformas de venta, las entradas alcanzan cifras realmente astronómicas.

¿Cuáles son los precios?

En algunos sectores del estadio, los boletos superan los 117.000 dólares (más de 59 millones de colones costarricenses) por asiento en zonas VIP, mientras que los precios más “accesibles” rondan los 7.000 a 11.000 dólares, dependiendo de la ubicación.

Las áreas más cercanas al terreno de juego, catalogadas como “Amazing View” o “Hospitality”, figuran entre las más costosas, con montos que van desde 56.000 hasta 86.000 dólares, mientras que los sectores superiores del estadio también presentan valores elevados, con entradas entre 10.000 y 15.000 dólares.

En resumen, el boleto más caro ronda los ₡59,975,048 y el más “barato”: ₡3,619,392

Gracias @FIFAcom !!! Vamos gente apurémonos que hay entradas para la final del Mundial. Quiero de esas “baratas” por US$7,316. Una ganga. pic.twitter.com/AC0j2sl4TJ — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) October 5, 2025

¿Boletos agotados?

El mapa del recinto muestra que en casi todas las zonas quedan solo entre 2 y 4 boletos disponibles, reflejando la altísima demanda y el interés mundial por presenciar el encuentro más importante del torneo.

La final del Mundial 2026 se jugará en uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos, y con estos precios, sin duda será un evento reservado para unos pocos afortunados.