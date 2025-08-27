La provincia de Alajuela vive una ola de inseguridad tras registrarse seis robos de vehículos en solo 24 horas, un hecho alarmante que evidencia la operación de una banda delictiva organizada.

Dos casos con el mismo modus operandi destacan por su violencia, el de una mujer de 43 años raptada por cerca de 12 horas y el de otra víctima atacada al llegar a su vivienda en Sabanilla.

Estos incidentes elevan a 3,119 las denuncias por robo de autos a nivel nacional en lo que va del año, posicionando a Alajuela como la segunda provincia con mayor incidencia.