Las inundaciones en Puntarenas generan preocupación en los vecinos por sus posibles daños estructurales y complicaciones en el tránsito, pero ahora hay una nueva alerta en la zona: los cocodrilos.

El Cuerpo de Bomberos reportó al menos cinco incidentes relacionados con estos animales durante el fin de semana, según las alertas recibidas al sistema 9-1-1. Las autoridades explicaron que la crecida de ríos y canales facilita que los cocodrilos se desplacen hasta comunidades inundadas, donde el nivel del agua llega incluso hasta las rodillas de los habitantes.

El más reciente

En el barrio Fray Casiano, vecinos manifestaron su preocupación, tras filtrarse un video en redes sociales, que muestra a un cocodrilo caminando como si nada en la acera.

El cuerpo de Bomberos atendió la escena, después de las 10 de la noche.

Época de reproducción aumenta el riesgo

Expertos recuerdan que entre los meses de agosto y noviembre ocurre la época de reproducción de los cocodrilos en el país, lo que incrementa la posibilidad de verlos en lugares poco habituales.

Durante este periodo, los machos suelen desplazarse en busca de refugio o alimento, especialmente cuando los cauces naturales se desbordan.

Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar transitar por zonas inundadas y reportar cualquier avistamiento de cocodrilos al 9-1-1.